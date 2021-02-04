دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع ناديا العين الإماراتي ومكابي حيفا الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مذكرة تفاهم لإقامة مباراتين وديتين بينهما بعنوان "مباراتي السلام"، الأولى في استاد هزاع بن زايد، والثانية بمدينة حيفا، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وقالت الوكالة إن مراسم توقيع الشراكة تمت عبر تقنية الاجتماعات المرئية "عن بعد"، فيما سيتم تحديد موعد المباراتين في وقت لاحق.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار محمد بن ثعلوب الدرعي، خلال مراسم التوقيع: "أهنئ الجميع بالشراكة التاريخية، وهنا لابد من التأكيد على التزامنا بتعاليم ديننا الحنيف والمضي على نهج قيادتنا الرشيدة".

ووصف الدرعي الشراكة مع نادي مكابي بأنها خطوة مهمة في التأكيد على رسالة ودور الرياضة في تعزيز مفهوم التسامح وترسيخ مبدأ السلام بين الشعوب.

من جانبه، أكد رئيس مكابي حيفا، يعقوب شاحار، "ثقة النادي التامة في أنه وجد الشريك المناسب في نادي "العين" الأكبر والأكثر جماهيرية في دولة الإمارات، صاحب الإنجازات الكبيرة".

أعلن ناديا العين الإماراتي وماكابي حيفا الإسرائيلي عن إقامة مباراتين وديتين في كرة القدم، وتوقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين الناديين الإماراتي والإسرائيلي وتحت عنوان السلام🇮🇱🇦🇪 https://t.co/KnNaNEwPdg

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، في البيت الأبيض بواشنطن، اتفاق سلام يجري بموجبه تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين.