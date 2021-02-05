دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت تصريحات لقائد نادي الدحيل القطري، المعز علي، موجة من التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية، بعد تعليقه على خسارة فريقه من الأهلي المصري، في أولى مباريات بطولة كأس العالم للأندية بالدوحة.

وقال المعز علي عن سبب فوز الأهلي: "احترمناهم زيادة عن اللزوم في الشوط الأول، وأعطيناهم أكبر من حجمهم، خطأ واحد استغلوه سجلوا هدفاً منه، (بينما) الشوط الثاني دخلنا بجدية أكثر، أعطينا فريق الأهلي حجمه الطبيعي، رأينا النادي الأهلي كان يدافع في الشوط الثاني".

ورأى المعز، علي أن فريق الدحيل كان من المفترض أن يكون لديه الأفضلية من حيث أنه يلعب في بلاده.

ومضى قائد الدحيل، قائلا: "ما لازم نحترم الخصم أكثر من كونه عادي جدًا. ألف مبروك للنادي الأهلي، لكن احنا احترمناهم أكثر والخطأ منا، والجول احنا اللي أعطيناهم إياه.. لازم نقاتل أحسن، وما نعطي الفرق أكثر من حجمها".

#مجلس_قناة_الكاس | المعز علي: احترمنا الأهلي زيادة عن اللزوم واعطيناهم اكبر من حجمهم ! واستغلوا خطأ وسجلوا هدف #الدحيل_الأهلي #Qatar2020 #ClubWC https://t.co/gSbhbRwUko

وأجاد الأهلي الاستحواذ على الكرة والانتشار على مدار الشوط الأول. ورغم تغييرات أجراها المدير الفني للدحيل، الفرنسي صبري لموشي، قد عززت هجمات فريقه، إلا أنه لم يترجم ذلك إلى أهداف.

في المقابل، علَق حسام غالي، قائد الأهلي السابق، على ما قاله المعز علي، بأن "حجم الأهلي الطبيعي هو أن يكون في قبل النهائي بأن يقابل بايرن (ميونخ)، فريق كبير ضد فريق كبير.. وأنت هتتفرج عليه في التليفزيون".

وأضاف غالي، في تصريحات تليفزيونية، أن "الأهلي طول عمره حجمه كبير"، مُعتبرًا أن الفوز على الدحيل يضع الأهلي في حجمه الطبيعي، وأنه ما كان ينبغي أن تصدر تصريحات مثل هذه من قائد الفريق القطري.

ويلتقي الأهلي بايرن ميونخ، الاثنين المقبل، في نصف نهائي البطولة، فيما سيواجه الدحيل نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الأحد، لتحديد صاحب المركز الخامس.

وكان مدرب الأهلي، بيتسو موسيماني، قال إنه لن يخسر شيئاً في مباراة بايرن ميونخ، قائلا: "سنستمتع بلعب كرة القدم أمام الفريق البافاري".