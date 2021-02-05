دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فاز الأهلي المصري على الدحيل القطري بهدف مقابل لا شيء، مساء الخميس، في أولى مباريات كأس العالم للأندية في الدوحة.

وأحرز نجم الأهلي حسين الشحات هدف الفوز لناديه في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للمباراة، التي جرت على ملعب المدينة التعليمية.

وأجاد الأهلي الاستحواذ على الكرة والانتشار في الملعب. ورغم ذلك كان فوز الأهلي صعباً، لا سيما بعد تغييرات أجراها المدير الفني للدحيل الفرنسي صبري لموشي، ما عزز من هجمات النادي القطري.

ومع فوز الأهلي، ضمن بطل دوري أبطال إفريقيا بطاقة التأهل لدور نصف النهائي، حيث يلتقي بايرن ميونخ بطل الدوري الأوروبي، الاثنين المقبل.

وقال مدرب الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، في تصريحات لشبكة "بي إن سبورت" الرياضية القطرية إن "فريقه لن يخسر شيئاً عند مواجهة بايرن ميونخ".

ورُغم اعترافه بصعوبة المباراة، قال موسيماني: "لن نخسر شيئاً، سنستمتع بلعب كرة القدم أمام الفريق البافاري".

في المقابل، سيواجه الدحيل نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الأحد، لتحديد صاحب المركز الخامس.

علَق شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الشيخ جوعان بن حمد، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، إنه "في أول مشاركة له في كأس العالم للأندية قدم الدحيل مباراة كبيرة أمام شقيقة الأهلي المصري الذي فاز بهدف نظيف.. نبارك للأهلي هذا الفوز والتأهل للدور نصف النهائي ونتمنى له التوفيق".

في أول مشاركة له في كأس العالم للأندية قدم الدحيل مباراة كبيرة أمام شقيقة الأهلي المصري الذي فاز بهدف نظيف .. نبارك للأهلي هذا الفوز والتأهل للدور نصف النهائي ونتمنى له التوفيق .. @DuhailSC @AlAhly

وتستمر بطولة كأس العالم للأندية حتى الـ11 من فبراير/شباط الجاري.