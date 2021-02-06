لماذا لا يجب أن يستخف الأهلي المصري بالدحيل القطري في مونديال الأندية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تأخرت رحلة بايرن ميونخ الألماني من مطار ميونخ إلى الدوحة، لمدة 7 ساعات، وذلك قبل يومين من لقاء الأهلي المصري في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.

وقال النادي البافاري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تأخرت رحلتنا للسفر إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية لأكثر من 7 ساعات بعد أن تم رفض الموافقة على الإقلاع بالطائرة في البداية".

تأخرت رحلتنا للسفر إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية لأكثر من 7 ساعات بعد أن تم رفض الموافقة على الإقلاع بالطائرة في البداية.

وتابع بايرن ميونخ قائلا: "بعد تأخر الإقلاع في برلين، توقفنا في ميونخ من أجل تبديل الطاقم، سنقلع للدوحة من هناك قريبًا"، حسب قوله.

ℹ️ تحديث: بعد تأخر الإقلاع في برلين، توقفنا في ميونخ من أجل تبديل الطاقم، سنقلع للدوحة من هناك قريبًا.

ويستعد الفريق الألماني لمواحهة الأهلي في نصف نهائي المونديال، الثلاثاء، وذلك بعد أن تغلب الفريق المصري على الدحيل القطري في الدور الأول.

يذكر أن بطل أوروبا يبدأ مشاركته في البطولة العالمية من الدور نصف النهائي برفقة بطل أمريكا الجنوبية، نظرا لقوة الأندية المنتمية لهاتين القارتين.