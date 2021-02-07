لاعب الفريق الألماني: الأهلي بايرن ميونخ مصر ونحن الأوفر حظا بالفوز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، جوشوا كيميتش، الأهلي بـ"بيارن ميونخ مصر"، مشيرا إلى أن الفريق المصري وقد لعب العديد من المباريات دون هزيمة.

وقال كيميتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق القمة المرتقبة بين الأهلي وبايرن في نصف نهائي كأس العالم للأندية: "نحن سعداء للغاية بأن أُتيحت لنا فرصة المشاركة في البطولة، وفرصة الفوز بها، ولكن أولا علينا المنافسة في مباراة نصف النهائي، والتي نحن المرشحون الأوفر حظًا فيها".

وتابع المدافع ولاعب خط الوسط الألماني قائلا: "نحن نعلم أنهم فريق قوي، هم بايرن ميونخ مصر، وقد لعبوا مباريات كثيرة بدون خسارة، ولكن أبطال دوري أبطال أوروبا دائمًا هم المرشحون الأوفر حظًا للفوز بالبطولة، ونحن نريد تأكيد هذا الأمر"، على حد تعبيره.

أضاف كيميتش قائلا: "إنها فرصتنا لكتابة التاريخ. نحن متحسمون للغاية لمباراة نصف النهائي، ثم سنرى ماذا سيحدث بعدها"، في إطار حديثه عن اللقب.