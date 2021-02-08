دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ذكر بايرن ميونخ الألماني نظيره الأهلي المصري بهزيمة تلقاها على يده قبل 9 أعوام على أرضية الملعب نفسها التي سيلتقي الفريقان عليها الثلاثاء، ضمن نصف نائي كأس العالم للأندية.

وكتب النادي الألماني عبر صفحته العربية على موقع تويتر: "7 يناير 2012، ملعب أحمد بن علي بقطر كان شاهداً على انتصار البايرن أما الأهلي وديا ودياً بهدفين لهدف".

وتابع البايرن في التغريدة نفسها قائلا: "8 فبراير 2021 نفس الملعب سيستقبل مواجهة الفريقين الليلة في نصف نهائي كأس العالم للأندية"، حسب تعبيره.

🗓 7 يناير 2012 ملعب أحمد بن علي بقطر كان شاهداً على انتصار #البايرن أمام @AlAhly ودياً بهدفين لهدف. 👌 🗓 8 فبراير 2021 نفس الملعب سيستقبل مواجهة الفريقين الليلة في نصف نهائي #كأس_العالم_للأندية. ⌛️ https://t.co/yHqWDjMvdF

وسيلتقي الفريقان في المربع الذهبي للمونديال بعد أن تجاوز الأهلي عقبة الدحيل القطري في الدور الأول بهدف نظيف في حين يبدأ الفريق الألماني البطولة من نصف النهائي بصفته بطلا لأوروبا.