دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب بايرن ميونخ الألماني على الأهلي المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020، ليلعب على المركز الثالث أمام بالميراس البرازيلي.

وتقدم الفريق البافاري عند الدقيقة 17 عبر المهاجم البولندي روبيرت لفياندوفسكي، في شوط غاب فيه التركيز وسيطر فيه التوتر على لاعبي النادي المصري.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الأهلي وتخلص من الضغوطات وحاول تشكيل خطورة على مرمى بايرن ميونخ، لكن الفريق الألماني تمكن من تسجيل الهدف الثاني عبر ليفاندوفسكي نفسه عند الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة صعد البايرن ليواجه فريق تيغريس المكسيكي في النهائي، في حين سيلتقي الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في مباراة المركز الثالث.