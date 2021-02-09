دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقب الإعلامي المصري، عمرو أديب على نتيجة مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل لا شيء في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ملقيا الضوء على الفرق بين اللاعب المصري ونظيره الألماني.

عمرو أديب: واحد بيقولي ايه الفرق بين اللاعب المصري واللاعب الألماني (اعرف الفرق) #MBCMASR أصل #الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا : https://t.co/gLdBSyV6Rk https://t.co/NIh710vx9B

جاء ذلك في البرنامج الذي يقدمه عمرو أديب على قناة MBC حيث قال: "واحد بيسألني بعد الماتش بيقولي هو ايه الفرق بينا وبينهم؟ قلتله انت شايف الاثنين اللعيبة، اللاعب المصري واللاعب الألماني وهما طالعين؟ بص فرق الجسم، ده واحد مبني ده الماكينات الألمانية، والثاني يعني فيه الروح الفرعونية.."

وأضاف: "انتو عارفين في فرق بين الماكينات الألمانية والناس الي عندها الروح الفرعونية، دي حاجو ودي حاجة، المستوى فيه فرق كبير ولكن الأهلي قدم أداء عبقري عظيم ويجب أن أخص بالشكر محمد الشناوي.."

ويذكر أنه وبهذه النتيجة صعد البايرن ليواجه فريق تيغريس المكسيكي في النهائي، في حين سيلتقي الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في مباراة المركز الثالث.