أمير قطر يشارك في اليوم الرياضي.. والشيخة موزا: يأتي في ظرف استثنائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، في فعاليات اليوم الرياضي لدولة قطر، فيما أكدت والدته الشيخة موزا بنت ناصر أن هذا اليوم "يأتي في ظرف استثنائي"، في إشارة إلى جائحة فيروس كورونا.

وقال أمير قطر، عبر حسابه على تويتر، إنه "في يومنا الرياضي لهذا العام الاستثنائي الذي تعيشه دول العالم كافة، تبقى ممارسة الرياضة سلوكا صحيا واجتماعيا لا غنى عنه".

في يومنا الرياضي لهذا العام الاستثنائي الذي تعيشه دول العالم كافة، تبقى ممارسة الرياضة سلوكا صحيا واجتماعيا لا غنى عنه، متمنيا للجميع يوما ممتعا. https://t.co/QPNlQuDCM6

من جانبها، قالت الشيخة موزا، عبر حسابها على فيسبوك، إن "اليوم الرياضي للدولة يأتي في ظرف استثنائي، ولكن لا يجب أن يحول دون ممارسة الرياضة والمشاركة في هذا اليوم مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة".

وأضافت الشيخة موزا أن "الرياضة ثقافة ذات جوهر صحي ووقائي على المستويين البدني والنفسي بما ينعكس على صحة المجتمع"، داعية الجميع إلى المشاركة مع أفراد عائلاتهم في فعاليات اليوم الرياضي.