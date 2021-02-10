الفيفا يعاقب كهربا والشحات لاعبي الأهلي المصري.. وأبوتريكة يعتذر لهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منع لاعبي فريق الأهلي المصري محمود عبدالمنعم (كهربا) وحسين الشحات، من المشاركة في مباراة فريقهما أمام نادي بالميراس البرازيلي، ضمن بطولة كأس العالم للأندية في قطر.

وقال النادي الأهلي، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إن "الفيفا يحرم الشحات و كهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بسبب عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية".

🚨| الفيفا يحرم الشحات و كهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركز الثالث و الرابع بسبب عدم إلتزامهما بالإجراءات الإحترازية https://t.co/hFsaq7JemO

وكان كهربا والشحات قد توجها إلى مدرجات الجماهير لمصافحة النجم السابق للأهلي ومنتخب مصر محمد أبوتريكة عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ، مساء الإثنين، في مخالفة للإجراءات مواجهة فيروس كورونا وما يعرف بـ"الفقاعة" المفروضة على المشاركين في كأس العالم للأندية.

من جانبه، اعتذر أبوتريكة للشحات وكهربا، وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أنا آسف جدا يا رجالة والبركة في باقي الرجالة بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعا".