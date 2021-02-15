(CNN)-- تقول توني بريدنغر إنها عندما جلست خلف عجلة القيادة في سيارة صغيرة في سن التاسعة، علمت أنها ستصبح سائقة سيارات سباق.

بعد اثني عشر عامًا، أصبحت برايدجر أول سائقة أمريكية عربية تشارك في سلسلة ناسكار الوطنية، وفقًا لموقع ناسكار.

وانضمت توني، البالغة من العمر 21 عامًا، إلى السباق الذي بدأ من طريق دايتونا السريع بولاية فلوريدا يوم السبت.

وقالت بريدنغر، وهي من أصل لبناني، لشبكة CNN: "يشرفني ويسعدني أن أكون الأولى، لكنني لا أريد أن أكون الأخيرة. آمل أن أتمكن من تمهيد الطريق أيضا للسائقات العربيات في المستقبل".

بريدنغر هي الفائزة لـ 19 مرة في نادي السيارات في الولايات المتحدة، وهو رقم قياسي لأي سائقة، وظهرت لأول مرة في المراكز العشرة الأولى في سباق ماديسون الدولي السريع في 2018.

وترى بريدنغر أن السباق على طريق دايتونا السريع "حلم أصبح حقيقة".

وأضافت: "كانت دايتونا على قائمة أولوياتي لأتسابق فيها. حلم كل سائق هو التسابق هناك يومًا ما. إنه مسار تاريخي. إنها خطوة في الاتجاه الصحيح".

Dayton Debut. My team and I set 2 goals to finish the race and stay out of trouble. Excited for the rest of the of the season https://t.co/YEdpqYWaGN

وتأمل بريدنغر أن تصل يومًا ما إلى سلسلة كأس ناسكار، سلسلة سباقات القمة.

وقالت بريدنغر: "بمجرد أن ركبت السيارة، عرفت للتو. لطالما كان لدي الكثير من الشغف بها. أحب المنافسة، واندفاع الأدرينالين. أنا مدمنة عليها".

وأضافت: "عندما أرتدي الخوذة وأنا أتسابق، لم يعد الأمر يتعلق بكوني سائقة. أنا مثل أي شخص آخر يحاول الوصول إلى خط النهاية".

وعلق براندون طومسون، نائب رئيس ناسكار للتنوع لشبكة CNN: "نحن نعمل بجد لتعزيز التنوع عبر الرياضة ويمثل التكوين المتنوع لسائقينا جزءًا مهمًا من هذه المهمة. نريد النساء والأشخاص الملونين أن يروا أنفسهم ممثلينبين منافسينا، لأن نقاط الاتصال تلك هي التي ستساعد ناسكار على النمو وتصبح أكثر تنوعًا".

ويتكون السباق من 80 لفة لمسافة 200 ميل، وهو الأول من 20 سباقًا في جدول سباقات ARCA Menards Series لعام 2021.