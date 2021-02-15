محمد صلاح يقدم وعدا لجماهير ليفربول وسط "فترة صعبة" للفريق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم اللاعب المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي وعدا لجماهير الفريق، بعد النتائج المخيبة للآمال في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "لقد كانت فترة صعبة لأسباب كثيرة. نحن الأبطال وسوف نقاتل كالأبطال حتى النهاية".

وأضاف صلاح، الذي يتصدر قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا: "لن نسمح لهذا الموسم بأن يتحدد بالنتائج الأخيرة"، وتابع بالقول: "هذا هو وعدي لكم جميعا".

ويحل فريق ليفربول في المركز الرابع برصيد 46 نقطة من 24 مباراة، بينما يتصدر الدوري الإنجليزي فريق مانشستر سيتي برصيد 53 نقطة من 23 مباراة.

وخسر ليفربول خلال الموسم الحالي 6 مباريات وتعادل في 7 بينما حقق الفوز في 11 مباراة. وكان ليفربول قد فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 30 عاما.