بكلمات وصورة مؤثرة.. هكذا ودع محمد الشلهوب مدرب الهلال المُقال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودع أسطورة نادي الهلال السعودي، محمد الشلهوب، المدرب الورماني رازفان لوتشيسكو، بعد ساعات على إقالته من تدريب "الزعيم".

وقال الشلهوب في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "كل الشكر والتقدير لبطل الثلاثية رازفان لوشيسكو. رسخت ذكريات غالية في ذهن كل هلالي.. أتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك القادمة"، حسب قوله.

كل الشكر والتقدير لبطل الثلاثية رازفان لوشيسكو. رسخت ذكريات غالية في ذهن كل هلالي.. أتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك القادمة 💙 https://t.co/NaF5mqqDFO

وتضمنت تغريدة قائد الهلا المعتزل صورة تجمعه بلوتشيسكو، الذي حقق معه لقب الدوري السعودي للمحترفين ولقب دوري أبطال آسيا وشارك تحت قيادته بمونديال الأندية.

وكان قد أعلن الهلال إقالة المدرب الروماني بعد الخسارة التي تلقاها الفريق من نادي ضمك في الدوري، الأحد، لينهي بذلك واحدة من أفضل الحقب التي عاشها النادي عبر تاريخه.