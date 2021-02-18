بعد توقيع أكثر من 144 ألفًا على عريضة.. رئيس أولمبياد طوكيو 2020 يستقيل

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، سيكو هاشيموتو، الخميس ، إنها تأسف "بشدة" لسلوكها قبل سبع سنوات في أعقاب مزاعم بالتحرش الجنسي.

واجهت هاشيموتو التدقيق في 2014 عندما نشرت مجلة يابانية (شوكان بونشون)، صورًا لها على ما يبدو وهي تعانق وتقبل دايسوكي تاكاهاشي، وهو متزلج ياباني، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي 2014.

وشغلت هاشيموتو منصب رئيس الطهاة في الفريق الياباني في دورة الألعاب الشتوية لعام 2014، وكانت أيضًا عضوًا في المجلس التنفيذي لألعاب طوكيو 2020.

ونفت هاشيموتو ارتكاب أي مخالفات في ردها على شوكان بونشون في ذلك الوقت، وقد تردد على نطاق واسع أن تاكاهاشي - الآن وفي ذلك الوقت - قال: "لا أعتقد أنه كان هناك مضايقات قوية أو تحرش جنسي".

وحققت اللجنة الأولمبية اليابانية في وقت لاحق في الحادث وخلصت إلى أن قبلة هاشيموتو لم تكن قسرية، وفقا لوسائل إعلام يابانية.

ولم يرد تاكاهاشي على الفور على طلب CNN للتعليق.

وقالت هاشيموتو في مؤتمر صحفي في طوكيو الخميس عندما سُئل عن الجدل من قبل الصحفيين "آنذاك والآن، أشعر بالأسف الشديد لسلوكي قبل سبع سنوات".

وأضافت: "ما زلت أفكر فيما فعلته وأحاول مواجهة ما تطور إليه".

وأكدت أن "التنوع والمساواة بين الجنسين والتحديات الأخرى هي التحديات التي أرغب في مواجهتها من خلال فلسفة الأولمبية. وأعتقد أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى الدعم والتفهم من الناس... أنا مصممة على إيجاد حل لتلك التحديات".

وقالت هاشيموتو إنها تتفهم "القلق العام الكبير" بشأن استضافة الألعاب الأولمبية المتأخرة خلال جائحة كوفيد -19، لكنها تعهدت بإجراء ألعاب "آمنة ومأمونة" هذا الصيف.