ولي العهد السعودي يتوج الفائز بكأس السعودية الأغلى في تاريخ سباقات الخيل

رياضة
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ولي العهد السعودي يتوج الفائز بكأس السعودية الأغلى في تاريخ السباقات الخيل  

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، الأمير عبدالرحمن الفيصل بكأس  سباق السعودية الدولي للخيل، بعد فوز جواده "مشرف" بالبطولة.

وبثت قناة "السعودية" الرسمية لقطات مصورة لولي العهد السعودي لدى تتويج الفائز بكأس البطولة في نسختها الثانية.

كما نشرت قناة "الإخبارية" الرسمية مقطع فيديو وثق لحظة تحقيق الجواد "مشرف" الفوز بالسباق، الذي شارك فيه 77 جوادًا من 13 دولة.

ويشار إلى كأس البطولة بأنه الأغلى في تاريخ سباقات الخيل حول العالم. وتقدر قيمته بـ20 مليون دولار أمريكي، فيما يصل إجمالي قيمة الجوائز إلى 30.5 مليون دولار.

 

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