دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، الأمير عبدالرحمن الفيصل بكأس سباق السعودية الدولي للخيل، بعد فوز جواده "مشرف" بالبطولة.

وبثت قناة "السعودية" الرسمية لقطات مصورة لولي العهد السعودي لدى تتويج الفائز بكأس البطولة في نسختها الثانية.

#عاجل_السعودية | سمو #ولي_العهد يتوج الفائز بـ #كأس_السعودية 🏆🇸🇦. #محمد_بن_سلمان_في_كأس_السعودية #كأس_السعودية_العالمي_للخيل https://t.co/cY4MdUcDNL

جانب من تشريف صاحب السمو الملكي #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان #كأس_السعودية 🇸🇦🏆 #كأس_السعودية_العالمي_للخيل #محمد_بن_سلمان_في_كأس_السعودية https://t.co/7jwhia2h0O

كما نشرت قناة "الإخبارية" الرسمية مقطع فيديو وثق لحظة تحقيق الجواد "مشرف" الفوز بالسباق، الذي شارك فيه 77 جوادًا من 13 دولة.

فيديو عاجل | الجواد "مشرف" للمالك عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل بطلا لـ #كأس_السعودية_العالمي_للخيل #الإخبارية #محمد_بن_سلمان_في_كأس_السعودية https://t.co/DOJGuSNk51

ويشار إلى كأس البطولة بأنه الأغلى في تاريخ سباقات الخيل حول العالم. وتقدر قيمته بـ20 مليون دولار أمريكي، فيما يصل إجمالي قيمة الجوائز إلى 30.5 مليون دولار.