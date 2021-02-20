مشهد مقلق.. تداول لحظة سقوط فارس قطري عن حصانه في سباق "سيف الأمير"

رياضة
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مشهد مقلق.. تداول لحظة سقوط فارس قطري عن حصانه في سباق "سيف الأمير"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظة سقوط الفارس القطري سعود محمد الكواري عن حصانه في سباق "ٍسيف الأمير 2021"، وأكد عدد من الإعلاميين القطريين أنه بخير بعد السقوط المروع.

ويظهر في المقطع الكواري وهو يمتطي حصانه خلال سباق قفز الحواجز في البطولة، قبل أن يسقط عن فرسه في لقطة أقلقت الكثير من المتابعين على سلامته.

وكان مراسل قناة الكأس القطرية الذي تواجد في مضمار السباق قد أكد أن الفارس القطري بخير بعد السقوط المروع، ليعبر عدد من المغردين عن سعادتهم بسماع هذه الأخبار.

وكتب الإعلامي القطري جابر الحرمي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "كبوة فارس .. نحمد الله على سلامة الفارس القطري سعود محمد الكواري .. نسأل الله أن تكون آخر الكبوات ، ومنطلقا لتحقيق إنجازات ."، حسب تعبيره.

وفيما يلي بعض التعليقات على هذه اللقطة:

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