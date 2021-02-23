صورة "GIF" لأردوغان يسدد كرة بـ"رؤية مسعود أوزيل" تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، صورة متحركة أو ما يُعرف بـ"GIF" للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وهو يقوم بتسديد كرة قدم.

Mesut Özil görüşü, Rachid Ghezzal estetiği, Abdülkadir Ömür klası, Mustafa Muhammed bitiriciliği ☺️ https://t.co/AlVS9BCy66

جاء ذلك في تغريدة لألطون نشرها على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "رؤية مسعود أوزيل، جماليات رشيد غزال، نخبة عبدالقادر عمر، إنهاء مصطفى محمد".

وأثارت التغريدة تفاعلا بين نشطاء ومتابعي دائرة الاتصال بالرئاسة التركية حيث نالت التغريدة أكثر من 10 آلاف تفاعل بين اعجاب وتعليق بعد أقل من 12 ساعة على نشرها فجر الثلاثاء.

وتداول نشطاء في تعليقاتهم صورا ومقاطع فيديو أخرى للرئيس التركي منها ما تم فبركته داخل الملاعب وسط انقسام بالتعليقات بين مرحب وآخرين لجأوا لتعليقات ساخرة.