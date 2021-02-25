تايغر وودز يتعافى ولن يواجه اتهامات بعد حادث مركبته

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال اليكس فيلانويفا، مفوض الشرطة في مقاطعة لوس انجليس إن حادث انقلاب السيارة التي كانت تقل نجم رياضة الغولف، تايغر وودز كانت حادثا وأن المحققين لن يوجهوا تهما له.

جاء ذلك في محادثة أجراها مفوض الشرطة على فيسبوك حيث قال: "نحن لا نفكر برفع أي اتهامات على الإطلاق فيما يتعلق بهذا الحادث.. هذا لا يزال حادثا. الحادث ليس جريمة. إنها (الحوادث) تقع للأسف."

ويشار إلى أن وودز "مستيقظ ومتجاوب ويتماثل للشفاء" في المستشفى بعد خضوعه لجراحة كبيرة، وفقًا لبيان على نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن تايغر وودز يُعد من أساطير لعبة الغولف كما أنه يعتبر لدى كثيرين اللاعب الأفضل تاريخيا في هذه الرياضة.