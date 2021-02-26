(CNN)-- عُثر على جون جيدرت، الذي درب فريق الجمباز للسيدات في أولمبياد الولايات المتحدة لعام 2012، ميتًا يوم الخميس بعد اتهامه بـ 24 جناية تتعلق بإساءة معاملة لاعبات الجمباز الشابات، حسبما أعلنت المدعية العامة في ميشيغان، دانا نيسيل، الخميس.

كان الرجل، البالغ من العمر 63 عامًا، يواجه تهماً تشمل الاتجار بالبشر والسلوك الجنسي الإجرامي والكذب، بحسب بيان صادر عن مكتب نيسيل. وكان من المتوقع أن يسلم جيدرت نفسه وأن يحاكم بعد ظهر الخميس.

وأضافت نيسيل في بيان: "تم إخطار مكتبي بأنه تم العثور على جثة جون جيدرت في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم بعد انتحاره. هذه نهاية مأساوية لقصة مأساوية لجميع المعنيين".

وتواصلت CNN مع مكتب نيسيل للحصول على مزيد من التعليقات.

كان جيدرت المالك السابق لنادي تويستارز للجمباز الشهير في ميشيغان. كان أحد الأماكن التي اعترف فيها لاري نصار، طبيب الجمباز السابق المشين، بالاعتداء الجنسي على الرياضيات الشابات. وتم بيع تويستارز منذ ذلك الحين وإعادة تسميته.

ولم يرد محامي جيدرت (63 عامًا) على الفور على طلب للتعليق.

وقالت نيسيل: "يُزعم أن جون جيدرت استخدم القوة والاحتيال والإكراه ضد الرياضيين الشباب الذين جاؤوا إليه لتدريب الجمباز، من أجل منفعة مالية له. الضحايا يعانون من اضطراب الأكل بما في ذلك الشره المرضي وفقدان الشهية ومحاولات الانتحار وإيذاء النفس والتكيف البدني المفرط وإجبارهم بشكل متكرر على الأداء حتى عند الإصابة، والإيذاء العاطفي الشديد والاعتداء الجسدي بما في ذلك الاعتداء الجنسي".

وحصلت CNN على نسخة من الشكوى، التي تقول إن الجرائم المزعومة تمتد في الفترة من 2008 إلى 2016.

وجاء في بيان صحفي صادر عن مكتب المدعية العامة في ميشيغان أن جيدرت تورط في اعتداءات لفظية وجسدية وجنسية ضد عدة شابات.

ويواجه جيدرت اتهامات تتعلق بالاتجار بالبشر والعمل القسري، والسلوك الجنسي الإجرامي من الدرجتين الأولى والثانية، والكذب على ضابط أثناء التحقيق في جريمة عنيفة.

وقالت مساعدة المدعي العام دانييل، هاغمان كلارك، إن تهمة الكذب على ضابط وجهت عندما كان يحقق مكتبها مع نصار، لكن هاغمان كلارك قالت إن جيدرت يحاكم بسبب سلوكه المزعوم، وليس سلوك نصار.

وتابعت: "ما يجب الإبلاغ عنه هو أن هذه التهم الموجهة للسيد جيدرت هي بسبب أفعاله وحدها. ليس لها علاقة بالسيد نصار. الأعداد من 1 إلى 20 التي تتعلق بالاتجار بالبشر تتعلق بسلوكه في صالة الألعاب الرياضية المتعلقة بتدريبه".

وباع جيدرت ملكية النادي في 2018.

في 2018، حُكم على نصار بالسجن لمدة تصل إلى 175 عامًا بسبب عقود من سوء المعاملة.

وحتى بعد أن طرد فريق الجمباز الأمريكي نصار في صيف 2015، واصل جيدرت دعمه. وفي سبتمبر/أيلول 2016، نُقل عن جيدرت قوله إن نصار "طبيب محترف للغاية" "يذهب إلى أبعد الحدود" للاعبي الجمباز.