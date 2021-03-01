دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمطر الهلال السعودي شباك مضيفه الفتح بخمسة أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن الجولة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ومع سيطرة الهلال على أحداث الشوط الأول للمباراة التي لُعبت على مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، افتتح لاعبه أندريه كاريلو التسجيل في الدقيقة 23.

وسريعًا، أحرز بافتيمبي جوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 26. وقبيل نهاية الشوط الأول، سجل نجم الأزرق لوسيانو فييتو هدفا ثالثًا (الدقيقة 40).

وحاول الفتح العودة للمباراة في الشوط الثاني، الذي اتسم بالتنافسية والندية من الفريقين. وسجل عمار الدحيم للفتح الهدف الأول في الدقيقة 66، وآخر بتوقيع كريستيان كويفا في الدقيقة 80.

ولدى الهلال 39 نقطة يحتل بها المركز الثاني في ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن نادي الشباب الذي يستحوذ على الصدارة. بينما تجمد رصيد نقاط الفتح عند 25 نقطة ليظل في المركز الثالث عشر.