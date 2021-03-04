ريمونتادا تاريخية لبرشلونة تُؤمن عبوره إلى نهائي كأس إسبانيا

رياضة
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ريمونتادا تاريخية لبرشلونة تؤهله لنهائي كأس إسبانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأهل برشلونة إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على إشبيلية في مباراة تاريخية على ملعب الكامب نو، في إياب نصف النهائي، مساء الأربعاء.

كان الفريق الكتالوني قد هُزم في مباراة الذهاب بهدفين دون رد من إشبيلية، قبل أن يغير المسارات بريمونتادا جنونية في مباراة العودة بثلاثة أهداف نظيفة.

ريمونتادا تاريخية لبرشلونة تؤهله لنهائي كأس إسبانيا
Credit: JOSEP LAGO/AFP via Getty Images

وافتتح عثمان ديمبيلي أهداف برشلونة عبر تسديدة صاروخية في الدقيقة 12، فيما سجل جيرارد بيكيه الهدف الثاني برأسيه في الدقيقة 94.

ريمونتادا تاريخية لبرشلونة تؤهله لنهائي كأس إسبانيا
Credit: JOSEP LAGO/AFP via Getty Images

واستفاد برشلونة من ميزة التفوق العددي، بعد طرد لاعب إشبيلية فرناندو ريجيس في الدقيقة 92 من الشوط الثاني.

ونجح لاعب برشلونة مارتن برايثوايت في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 94.

ريمونتادا تاريخية لبرشلونة تؤهله لنهائي كأس إسبانيا
Credit: JOSEP LAGO/AFP via Getty Images

وانتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي. وفي الدقيقة 103 من الشوط الثالث، طرد مهاجم إشبيلية لوك دي يونغ.

وفي النهائي، سيلتقي برشلونة الفائز في لقاء ليفانتي وأتلتيك بلباو، الخميس المقبل.

 

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