كيف علق يورغن كلوب على غضب محمد صلاح وتغريدة وكيله بـ"نقطة"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أن من حقه إجراء تغييرات في تشكيل اللاعبين بالطريقة التي يراها، نافيا وجود مشكلة مع هداف الفريق اللاعب المصري محمد صلاح.

وظهرت علامات الاستياء على وجه محمد صلاح عندما قرر كلوب تغييره في مواجهة ليفربول الأخيرة أمام تشيلسي التي انتهت بخسارة ليفربول. فيما أثار رامي عباس موجة من الجدل بتغريدة غامضة عقب تغيير صلاح كانت عبارة عن نقطة واحدة فقط، وذلك وسط تقارير عن عدم سعادة مع ليفربول في الفترة الأخيرة.

وفي مؤتمر صحفي قبيل مباراة ليفربول وفولهام، قال كلوب ردا على سؤال عن غضب صلاح وتغريدة وكيله وعما إذا كان قد تحدث مع اللاعب بعد تغييره: "لست متأكدا حتى مما إذا كان هذا موقف لنتحدث عنه، لأن هناك أشياء مختلفة. كنا متأخرين بنتيجة 1-0، وهذا لا يسعد أي لاعب".

وأضاف كلوب: "تغادر الملعب، يمكنك التعبير على رد فعلك بطرق مختلفة لأنك لست سعيدا بالمباراة عامة. علاوة على ذلك، يتم تبديلك، وأنت مهاجم، وتعتقد أنه يجب عليك البقاء في الملعب، هذا واضح تماما وليس مشكلة، إنه مجرد أمر طبيعي".

وعن تغيير صلاح في مباراة ليفربول فريق ميتلاند، قال كلوب: "هذا منذ وقت بعيد، لم يكن شيئًا على الإطلاق، صلاح في مزاج جيد، وسجل الأهداف بعد ذلك، كل شيء على ما يرام، هذه الأشياء ليست مشكلتنا"، وفقا لما نقله موقع فريق ليفربول.

وحول ما إذا كانت عودة ديوجو جوتا يمكن أن تساعد المهاجمين الآخرين على رفع مستواهم، قال كلوب: "علينا جميعا أن نتحسن بالتأكيد، تخسر المباريات فقط عندما تكون لديك إمكانات أكبر مما تظهره النتائج، الأمر كله يتعلق بالأداء، نعم، وهذا هو الأمر الذي يتعين علينا جميعا تحسينه. لكن صلاح لا يزال لديه سجل رائع في تسجيل الأهداف، وأنا متأكد من أن الجميع يعرف وهو نفسه يعرف، أنه كان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف. ولكن، مرة أخرى، سجل صلاح التهديفي ليس مشكلتنا. بشكل عام علينا التحسن بنسبة 100٪".

وبسؤاله عن تأثير الضغوط على صلاح كونه الهداف الرئيسي، قال كلوب: "سجل صلاح التهديفي رائع تماما، خاصة عندما تنظر إلى الاستمرارية". وأضاف: "مرة أخرى، قلت ذلك، الليلة الماضية كان بإمكاني تغيير لاعبين آخرين أيضا، هذا صحيح".

وأضاف: "كان الأمر يتعلق أكثر بمن نشركه في تلك اللحظة، في الموقف الذي تتخذ فيه قرارا من هذا القبيل، بدا بالنسبة لي وكأنه شعر بالتعب. ربما رأى الأمر مختلفا تماما، ومرة ​​أخرى، هذا أمر عادي. هذا ليس أهم شيء في العالم، نصف ساعة بدون مشاركة محمد صلاح، ربما هذا هو السبب الذي يجعله يلعب يوم الأحد مرة أخرى وأشياء من هذا القبيل".

وأكد كلوب أنه يتخذ قرارات تغيير اللاعبين دون "وجود أي أفكار" غير الرؤية الفنية. وقال: "المشكلة هي فقط عليك أن تشرحها بعد المباراة، واليوم الذي يليها وكل هذه الأشياء، وتحاول العثور على قصة، هذا النوع من القصص، حتى الآن، لم يحدث".

وأضاف: "لا يمكنني أن أضمن في المستقبل أنه لن يحدث أبدا، لكن هذا النوع من المناقشات لم نجريها أبدا. إنه أمر طبيعي تماما، أتخذ قرارا، يتقبله الأولاد، ولا أحد يشعر أنه لا علاقة له بالموقف أو أنه غير مسؤول عنه. أنا لا أفعل ذلك، واللاعبون لا يفعلون ذلك، لقد وصلنا سويا إلى القمة ونحن معا وصلنا إلى هذا الموقف وسنقوم بحل هذا الأمر معا".

وتابع كلوب بالقول: "لا يمكنني عدم تغيير لاعب لمجرد أن ذلك سوف يخلق قصصا وجدلا بعدها، ولا أفكر حتى في هذا النوع من الأشياء في الوقت الحالي، الأمر ليس هكذا. أنت تفعل ذلك لأنك تعتقد في الوقت الحالي أن هذا صحيح وأنه يُسمح لك بالحكم بعد ذلك إذا كان ذلك صحيحا".