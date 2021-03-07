دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب الإعلامي السعودي وليد الفراج عن استيائه من موجة الانتقادات الموجهة إلى مجلس إدارة الأهلي السعودي، بعد "هزيمة ثقيلة" على يد نادي ضمك (1-3)، مساء السبت، في الجولة 22 من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وقال وليد الفراج، في برنامج "الدوري مع وليد" المٌذاع على قناة "SBC" الرياضية: "فيه تريندات وهاشتاغات طالعة فيها إساءات بالغة لرئيس النادي الأهلي (عبدالإله مؤمنة)"، في إشارة منه إلى وسوم تصدرت قائمة الموضوعات أكثر تداولا في السعودية، كانت تهاجم "مؤمنة"، وتطالب برحيله.

وأضاف الفراج: "السؤال اللي يطرح نفسه، هذه اللغة اللي يتعامل بها بعض الجماهير في النادي الأهلي مع رئيس الأهلي وأعضاء مجلس إدارته، في اعتقادك فيه ولد ناس، فيه رئيس هيقبل يجيي في مجلس إدارة الأهلي إذا كان الرئيس السابق يتعرض إلى هذه الإساءات".

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: هل ممكن أن يكون هناك ولد ناس يقبل يمسك الأهلي؟ غرم العمري: تحدثت سابقًا أن الأهلي أصبح بيئة طاردة وزعلوا مني.. لا يوجد أحد ممكن يدير النادي الأهلي إذا قدم عبدالإله مؤمنة استقالته لأن النادي فاتورته كبيرة. #قناة_SBC https://t.co/RkDtUvtsAW

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: بعض الجماهير تضغط لكي يقدم عبدالإله مؤمنة استقالته وتصرف الوزارة على النادي؟ غرم العمري: مشكلة الأهلي ليست في عمر السومة أو العويس.. يجب علينا الوقوف مع النادي لحل المشاكل. #قناة_SBC https://t.co/cqxD3axwlE

وقال الفراج إن "الأهلي اليوم كانت خسارته ثقيلة.. تعودنا أن بعد خسارة الفريق يجب أن يتحملها أحد. يا إدارة يا لجنة، كل شيء ما عدا اللاعبين، اللاعب في حالة الإنجاز يحصد، وفي حالة الخسارة اللاعب محمي".

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: الأهلي اليوم كانت خسارته ثقيلة.. تعودنا أن بعد خسارة الفريق يجب أن يتحملها أحد. #قناة_SBC https://t.co/SNNdPU1va5

وتولى عبدالإله مؤمنة رئاسة النادي الأهلي السعودي خلفاً للمهندس أحمد الصائغ، في فبراير/شباط 2020.

وهنأ الفراج نادي ضمك - المهدد بالهبوط - بالفوز على الأهلي، قائلا: "ألف مبروك لضمك اليوم الذي أطلق صرخة أنه لم يفقد الأمل".

وتجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة احتل بها المركز الرابع في قائمة منافسات الدوري، في حين يقبع ضمك في المركز الـ15 برصيد 20 نقطة.