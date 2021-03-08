(CNN)-- حطم نوفاك ديوكوفيتش الرقم القياسي لروجر فيدرر طوال الأسابيع التي قضاها بصفته المصنف رقم واحد في عالم التنس للرجال.

ويوم الاثنين، تصدر الصربي الآن تصنيفات اتحاد لاعبي التنس المحترفين لمدة 311 أسبوعًا، متجاوزًا رصيد فيدرر البالغ 310.

واستمتع ديوكوفيتش بخمس فترات مختلفة كأفضل لاعب تنس في العالم، وكان آخرها مصارعة رافاييل نادال في فبراير/شباط 2020.

وقال ديوكوفيتش في جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين: "إنه لأمر ممتع حقًا أن أسير على طريق أساطير وعمالقة هذه الرياضة".

وأضاف ديوكوفيتش "أن معرفة أنني اكتسبت مكاني بينهم من خلال متابعة حلم طفولتي هو تأكيد جميل أنه عندما تفعل أشياء بدافع الحب والعاطفة، يكون كل شيء ممكنًا".

تصدّر اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا التصنيف العالمي لأول مرة في يوليو/تموز 2011، واستمر في إثبات نفسه كواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ التنس.

بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة في فبراير/شباط، حصل ديوكوفيتش الآن على 18 لقباً في البطولات الأربع الكبرى باسمه، أقل مرتين فقط من فيدرر ونادال.

وقال أندريا غاودنزي، رئيس اتحاد لاعبي التنس المحترفين: "إنجازات نوفاك العديدة في التنس ليست أقل من كونها غير عادية. من بينها، قد يكون هذا السجل هو الأكثر إثارة للإعجاب".

ورأى غاودنزي أن "الوصول إلى المركز الأول هو شيء يحلم به كثير من اللاعبين ولا ينجزه سوى عدد قليل جدًا، وأن احتلال الصدارة لفترة أطول من أي شخص آخر هو دليل على مستويات التميز المستمر التي أعاد نوفاك تعريفها في رياضتنا".

وفي حديثه بعد فوزه في بطولة أستراليا المفتوحة، قال ديوكوفيتش إنه سيوجه جهوده الآن فقط للفوز بمزيد من البطولات الكبرى بينما يطارد الرقم القياسي لفيدرير ونادال في الرجال.

لكن فيدرر (39 عامًا) يصر على أن مسيرته لم تنته بعد عقب تعرضه لإصابة طويلة خلال العام الماضي.

لم يلعب في مباراة تنافسية منذ خسارته أمام ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، لكنه من المقرر أن يعود إلى اللعب في قطر هذا الأسبوع.

في حين أن توقعاته لا تزال منخفضة في أول مباراة له منذ أكثر من عام، فإن فيدرر يضع عينيه على كامل لياقته في ويمبلدون في يونيو.

وقال للصحفيين: "قد أفاجئ نفسي، لكنني في الواقع فعلت ذلك بالفعل خلال الأسابيع القليلة الماضية. لقد فوجئت بالفعل بمدى نجاح الأمر. ولكن كما نعلم، فإن المباريات" شيء مختلف.