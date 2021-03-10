دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأهل بروسيا دورتموند الألماني إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، بعد تعادله مع ضيفه إشبيلية الإسباني بنتيجة 2-2، في إياب دور الـ16 من البطولة، وسط تألق كبير لنجمه الصاعد النرويجي إيرلينغ هالاند.

وسجل هالاند الهدف الأول لبروسيا دورتموند في الدقيقة 35 من زمن المباراة التي في المباراة التي لُعبت على ستاد "سيغنال إيدونا بارك".

وضاعف هالاند النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، وهي رابع ثنائية له على التوالي خلال هذه البطولة.

بينما رد عليه المغربي يوسف النصيري بهدفين لإشبيلية في الدقيقتين 69 و96.

وكان دورتموند قد فاز على إشبيلية في لقاء الذهاب بنتيجة 3-2، فيما تعادل في مباراة الإياب بنتيجة 2-2، رُغم غيابات لأبرز نجوم الفريق الألماني، لا سيما الإنجليزي غايدون سانشو.

وكانت آخر مرة تأهل فيها دورتموند إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2016 – 2017.