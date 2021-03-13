بعد الصافرة.. من هما ميسي ورونالدو النسخة العربية ولماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على الأنباء التي تحدثت عن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد الإسباني، مشيرا إلى أن الجميع يعرف قيمة "صاروخ ماديرا" للفريق الملكي.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد إلتشي: "الجميع يعرف قيمة كريستيانو لمدريد، بسبب ما حققه هنا، ما نفكر فيه هو أن ما فعله أمر كبير جدا".

وأضاف المدرب الفرنسي قائلا: "لكنه الآن لاعب في يوفنتوس لا يمكن أن أقول شيء آخر، قيل الكثير من الأمور ولكن علينا أن نظهر قدرا من الاحترام"، حسب قوله.

وكانت قد أثيرت أنباء خلال اليومين الماضيين حول قرب انتقال اللاعب البرتغالي إلى صفوف الفريق الإسباني بعد خروج فريقه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ولم يصدر تعليق حتى اللحظة عن الناديين أو اللاعب بشأن ما أثير من أنباء.