دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت إصابة اللاعب البلجيكي لنادي ريال مدريد، إيدين هازارد، موجة من السخرية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب إصابته المتكررة منذ قدومه إلى فريقه الجديد وغيابه المتواصل عن مباريات الفريق.

وأعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا أن هازارد سيغيب عن المباراة مشيرا إلى أنه "لا يستطيع تفسير" ما يحدث للاعبه البلجيكي، لافتا إلى أن أمرا ما يسير بشكل خاطئ في هذه المسألة.

وعلق أحد المغردين قائلا حول إصابة هازارد: " كل أسبوع بقى عندنا تحدي ازاي نكتب خبر إصابة ايدين هازارد بطريقة كرييتيف متقالتش قبل كدة"، حسب قوله.

تشلسي يسأل ريال مدريد عن صحة هازارد https://t.co/1uotNgu5cb

من جانبه، استعان أحد مستخدمي تويتر بمقطع من مسرحية للفنان المصري عادل إمام (الواد سيد الشغال) لوصف الوضع الذي يعيشه تشيلسي وريال مدريد بشأن هازارد.

كل أسبوع بقى عندنا تحدي ازاي نكتب خبر إصابة ايدين هازارد بطريقة كرييتيف متقالتش قبل كدة https://t.co/NiMyCB7TDu

وقال مغرد آخر حول إصابة الجناح البلجيكي: " هازارد: والله انا باتكلم في تأمين صحي يعيش العمر كله"، حسب قوله.

هازارد: والله انا باتكلم في تأمين صحي يعيش العمر كله https://t.co/qXVKGeN8Hq

يذكر أن هازارد خاض 14 مباراة هذا الموسم مع فريقه من أصل 27 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم و7 مباريات في دوري أبطال أوروبا.