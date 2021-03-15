دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق كل من المدرب الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، ومواطنه المهاجم، كريم بنزيما، على إمكانية قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق الملكي هذا الصيف قادما من نادي يوفنتوس الإيطالي.

وعلق زيدان على الأنباء التي تحدثت عن قرب عودة رونالدو إلى صفوف الفريق الملكي في تصريحات لقناة سكاي سبورتس البريطانية: "قد يحدث ذلك"، لكنه أضاف قائلا: "كريستيانو الآن لاعب في يوفنتوس وعلينا احترام ذلك"، حسب قوله.

من جانبه، رفض بنزيما التعليق على هذه الأنباء قائلا إنه "ليس المدرب أو الرئيس" ليتحدث عن ذلك، لكنه امتدح ما قدمه رونالدو مع الفريق الملكي خلال الفترة التي قضاها بين أسواره.

وكانت قد أثيرت أنباء حول قرب عودة النجم البرتغالي إلى صفوف الريال بعد خروج يوفنتوس من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي أمام بورتو البرتغالي.

يذكر أن رونالدو لعب في صفوف ريال مدريد بين عامي 2009 و2018 بعد أنا نتقل إلى صفوف الفريق قادما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.