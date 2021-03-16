عبدالرزاق حمدالله يصل للهدف رقم 100 مع النصر.. فكيف جاءت ردود الفعل؟

رياضة
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عبدالرزاق حمدالله يصل للهدف رقم 100 مع النصر.. فكيف جاءت ردود الفعل؟
Credit: MUSTAFA ABUMUNES / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل اللاعب المغربي لنادي النصر السعودي، عبدالرزاق حمدالله، الثلاثاء، هدفه رقم 100 مع الفريق الذي انضم إليه عام 2018.

ووقع حمدالله على الهدف الأول للنصر أمام العين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الوقت الإضافي من الشوط الأول ليصل إلى هدفه رقم 100 مع "العالمي".

واحتفى النادي السعودي بنجمه بتغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "عبدالرزاق حمدالله وفرحة الهدف رقم 100 للهداف التاريخي"، حسب قوله.

وانضم اللاعب المغربي إلى صفوف الفريق السعودي عام 2018 قادما من نادي الريان القطري وأصبح منذ ذلك الحين أحد أبرز الهدافين في المملكة.

وتغنت جماهير النصر بالهدف الـ100 مع النادي السعودي واحتفى إعلاميون ومهتمون بالشأن الرياضي السعودي والمغربي بحمدالله.

نستعرض فيما يلي بعض التغريدات حول هذا الحدث:

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