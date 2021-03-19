(CNN)-- إنه وقت عصيب في دوري أبطال أوروبا. لقد وصلنا الآن إلى آخر ثمانية فرق، وكل فريق في ربع النهائي سيكون لديه آمال واقعية في رفع الكأس الأكثر شهرة للأندية الأوروبية في 29 مايو/أيار في نهائي البطولة بإسطنبول.

يأمل باريس سان جيرمان في تجنب الرحيل المبكر، حيث يواجه بايرن ميونيخ في تكرار لنهائي الموسم الماضي. وتعرض النادي الفرنسي، الذي خاض أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا، للهزيمة بفارق ضئيل 1-0 بفضل الفائز كينجسلي كومان في يوليو/تموز الماضي.

كان بايرن في حالة تألق في دوري أبطال أوروبا ويتمتع حاليًا بسلسلة من 19 مباراة متتالية بدون هزيمة، معادلاً أطول سلسلة له من المباريات دون هزيمة في تاريخ المسابقة.

ومع ذلك، فإن باريس سان جيرمان لديه سبب للتفاؤل، بعد أن وصل بشكل مريح إلى نتيجة 5-2 في مجموع مباراتيه برشلونة - وكل ذلك بدون نجمه نيمار، الذي تعرض لإصابة في الفخذ.

وعاد نيمار إلى التدريبات وسيحتاج المدرب الجديد ماوريسيو بوكيتينو إلى كل القوة النارية التي يمكنه الحصول عليها إذا أراد أن يذهب لمسافة أفضل من سلفه توماس توخيل، ويرفع الكأس الذي يتوق إليه مالكو باريس سان جيرمان القطريون أكثر من غيرهم.

في مكان آخر، سيكون هناك تكرار نهائي آخر - هذه المرة من نهائي 2018 - حيث يواجه ليفربول بطل 2019 ريال مدريد الفائز 13 مرة.

جاء ريال مدريد في القمة في ذلك اليوم، حيث فاز بنتيجة 3-1، لكن في اللقاء السابق الوحيد بين هذين الفريقين في مباراة الذهاب والإياب، ألحق ليفربول أكبر هزيمة لريال في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث فاز 5-0 في مجموع المباراتين في 2009.

لقد عانى كلا الفريقين مواسم محلية صعبة حتى الآن - ربما يكون ليفربول أكثر من نظيره الإسباني - لكن دوري أبطال أوروبا قدم بعض الراحة المرحب بها.

وظهر القليل من نقاط الضعف الدفاعية لليفربول، حيث تخطى فريق يورغن كلوب بشكل مريح فريق ليبزغ الخطير، بينما بدأ ريال زين الدين زيدان في إظهار ومضات من إمكاناته في الفوز 4-1 على أتلانتا.

ويواجه مانشستر سيتي الأفضل لهذا الموسم احتمالًا مخيفًا بمواجهة أخطر مهاجم في أوروبا، إيرلينج هالاند البالغ من العمر 20 عامًا.

يبدو أن اللاعب النرويجي العجيب يحطم الأرقام القياسية في كل مرة يخطو فيها إلى أرض الملعب، حيث سجل أربعة أهداف أخرى في المباراة التي فاز فيها بروسيا دورتموند المثير 5-4 في مجموع المباراتين على إشبيلية ليرفع رصيده إلى 20 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

وصل هالاند إلى هذا الرقم في 14 مباراة فقط، أسرع بكثير من أي لاعب آخر في تاريخ البطولة.

ومع ذلك، كان سيتي مسيطرًا في الآونة الأخيرة. ويحتل الفريق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 14 نقطة وتخطى بروسيا مونشنغلادباخ في دور الـ16، وفاز 4-0 في مجموع المباراتين بينما خرج بصعوبة من المركز الثاني.

بيب غوارديولا لم يقترب بعد من الفوز بدوري أبطال أوروبا منذ انتقاله إلى مانشستر، وهو يعلم بالضغوط الممارسة من مالكي النادي الإماراتيين.

المباراة النهائية شهدت مواجهة تشيلسي مع بورتو، الذي أطاح بيوفنتوس كريستيانو رونالدو في دور الـ16 المثير الذي ذهب إلى الوقت الإضافي.

كان تشيلسي أحد الفرق الأوروبية القوية منذ أن تولى المدرب الألماني توماس توخيل المسؤولية بعد إقالة فرانك لامبارد، وكان أكثر من يتوقع أن يقدم أتليتكو ​​مدريد بقيادة دييغو سيميوني اختبارًا أكثر صرامة مما فعل.

يتباهى البلوز بأحد أكثر الفرق موهبة في أوروبا، وبعد تعيين مدير لديه أوراق اعتماد دوري أبطال أوروبا، قد يكون المشجعون متفائلون بإضافة لقب آخر إلى لقب الفريق في 2012.

مباريات دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا:

مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند

بورتو مقابل تشيلسي

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

ريال مدريد ضد ليفربول

ستقام المباريات الأولى من ربع النهائي في 6 و7 أبريل/نيسان، على أن تقام مباريات العودة يومي 13 و14 أبريل/نيسان المقبل.

دور نصف النهائي

بايرن ميونيخ أو باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي أو بوروسيا دورتموند

ريال مدريد أو ليفربول ضد بورتو أو تشيلسي