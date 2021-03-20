دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الناطق باسم رئيس الورزاء الإسرائيلي، أوفير جنلدمان، السبت، مقطع فيديو قال إنه يُظهر منتخبي إسرائيل والإمارات للرجبي بينما يحتفلان بشعيرة "الكيدوش" اليهودية بعد المباراة التي جمعت بينهما مؤخرا.

ونشر جندلمان المقطع عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وعلق عليه قائلا: "لاعبو منتخبي الرغبي الإسرائيلي والإماراتي شاركوا أمس في شعيرة الكيدوش الدينية (تقديس يوم السبت اليهودي) التي أقيمت في دبي بعد المباراة الودية التي أقيمت بينهما".

وأضاف الناطق باسم نتنياهو قائلا: "هذا المشهد كان خياليا قبل عام والآن هو واقع ومشهد عادي يجمع أبناء بلدين وشعبين صديقين بفضل اتفاقيات إبراهيم"، حسب قوله.

لاعبو منتخبي الرغبي الإسرائيلي والإماراتي شاركوا أمس في شعيرة الكيدوش الدينية (تقديس يوم السبت اليهودي) التي أقيمت في دبي بعد المباراة الودية التي أقيمت بينهما. هذا المشهد كان خياليا قبل عام والآن هو واقع ومشهد عادي يجمع أبناء بلدين وشعبين صديقين بفضل اتفاقيات إبراهيم. https://t.co/8GyXpvNWg4

ويظهر في المقطع لاعبو المنتخب الإسرائيلي وهم يحتفلون بالشعيرة الدينية ينما يحضر عدد من الأشخاص يرتدون الزي التقليدي الإماراتي وهم من قال جندلمان إنهم أفراد المنتخب الإماراتي للرجبي.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإماراتي بعد حول هذا المقطع أو حول مشاركة اللاعبين الإماراتيين لنظرائهم الإسرائيليين الاحتفال.

وكان قد خاض المنتخبان أول مباراة بينهما عبر التاريخ في إمارة دبي بالإمارات، الجمعة، وتمكن المنتخب الإسرائيلي من تحقيق الفوز بنتيجة 33-0.

حدث رياضي رسمي تاريخي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة 🇮🇱🇦🇪 @michaldivon https://t.co/hV7KdmtGxj

وأعادت الصفحة الرسمية للاتحاد الإماراتي للرجبي على تويتر نشر عدد من التغريدات والأخبار المتعلقة بالمواجهة، والتي كان من ضمنها حديث للرئيس الإسرائيلي.