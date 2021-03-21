الحارس المغربي ياسين بونو يسجل هدفا قاتلا لفريقه في الدوري الإسباني

دبي، الإمارات العربية المتحدة ((CNN – لم يقتصر تألق الحارس المغربي لنادي إشبيلية ياسين بونو، على الذود عن عرينه بل تجاوز ذلك ليصل إلى حد تسجيل الأهداف، وذلك بعد أن سجل هدفا قاتلا خطف فيه نقطة ثمينة لفريقه أمام بلد الوليد السبت.

والتقى الفريقان الأندلسيان على أرضية ملعب "نيوفو جوسي زورييلا" وتقدم أصحاب الأرض (بلد الوليد) عند الدقيقة 44 من علامة الجزاء.

وحافظ بلد الوليد على تقمه حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة حين خرج بونو من مرماه في محاولة لمساعدة فريقه أثناء تنفيذ ركنية ونجح بإسكان الكرة في الشباك بقدمه.

ويقدم الحارس المغربي مستويات مميزة منذ الموسم الماضي كانت كفيلة بحجزه مركزا أساساي تحت قيادة المدرب الإسباني يوليان لوبتيجي.