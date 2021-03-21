دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مدرب منتخب مصر الأولمبي أن الجهاز الفني للمنتخب سيضع خطة لمشاركة محمد صلاح في الألعاب الأولمبية (طوكيو 2021) ويخاطب ليفربول على أساسها وفق ما ستسفر عنه القرعة ومواعيد المباريات لمخاطبة النادي الإنجليزي نافيا وجود خلاف على شارة القيادة بين صلاح ورمضان صبحي.

وقال شوقي غريب في مداخلة أجراها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، ردا على سؤال حول مشاركة صلاح في الأولمبياد: "سيُسمح لنا بضم 18 لاعبا للبطولة بالإضافة إلى 4 كإحتياط لن يشاركوا معنا إلا في حالة الإصابات، ومن حقنا أن نأخذ 3 لاعبين من الـ18 فوق السن".

وتابع مدرب منتخب مصر الأولمبي قائلا: "في أول يوم بعد البطولة (بطولة أفريقيا) ظهرت مع حضرتك في الحلقة وتحدثنا في أول يوم حول صلاح في 23 نوفمبر من عام 2019، أنا أنتظر القرعة في 21 إبريل ليظهر الهيكل الكامل ولدينا خطة كاملة ولدينا الفنادق والملاعب ومواعيد المباريات، لكننا ننتظر القرعة لمعرفة المجموعة التي سنقع فيها"، حسب قوله.

وأضاف غريب قائلا: "بعد ذلك يمكننا مخاطبة نادي ليفربول بملف كامل يحتوي على كل شيء وأنت تعرف أن من غير الممكن ألا نحدد هوية الخصوم والمواعيد الدقيقة للمباريات للنادي، فهو (النادي) يريد مخططا واضحا للتدريبات والمباريات والفندق ومواعيد السفر"، حسب قوله.

وعبر المدرب عن رغبة المنتخب بحضور صلاح في الأولمبياد لكنه أشار إلى أن الأساس في الأمر موافقة النادي ورغبة اللاعب، ونفى وجود خلاف بين نجم ليفربول ولاعب بيراميدز رمضان صبحي على شارة القيادة