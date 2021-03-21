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نشر الأحد ، 21 مارس / آذار 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ضمن فريق ليستر سيتي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في ربع النهائي البطولة، مساء الأحد.

وأحرز أهداف ليستر سيتي كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقتين 24 و78، ويوري تيليمانس في الدقيقة 52، فيما سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيدة في الدقيقة 38.

ومع فوز ليستر سيتي، اكتملت فرق المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سبقه تشيلسي وساوثهامبتون.

وحسب قرعة نصف نهائي البطولة، سيواجه تشيلسي مانشستر سيتي، فيما سيلعب ليستر سيتي مع ساوثهامبتون