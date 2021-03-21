دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي، التي لُعبت السبت، أحرز نادي النصر فوزًا تاريخيًا على الباطن، فيما انفرد الهلال بصدارة عبر فوز صعب على القادسية، بينما واصل الأهلي الترنح بعد هزيمة ثقيلة من الفتح.

نادي النصر تمكن من تسجيل 7 أهداف دفعة واحدة دون رد من الباطن، في أعلى حصيلة تاريخية للنادي بالدوري السعودي.

وجاء الهدف الأول للنصر في الدقيقة 13 من عمر المباراة، بينما أمطر بقية أهدافه في الشوط الثاني على فترات زمنية متقاربة.

وبهذه النتيجة ارتقى النصر للمركز الخامس برصيد 36 نقطة، بينما توقف الباطن في المركز الثالث عشر (28 نقطة).

وبعد فوز صعب بهدف نظيف في شباك القادسية، احتل الهلال صدارة ترتيب الدوري (48 نقطة)، فيما تجمد القادسية عند 31 نقطة بالمركز الثامن.

وعزز الهلال فارق النقاط إلى ثلاثة عن الشباب الذي مُني بالهزيمة، الليلة، على يد التعاون (3 - 1).

وتعادل الاتحاد على نحو مثير مع الرائد (1-1)، السبت، ليصبح لدى الأول 42 نقطة في المركز الثالث، ومنافسه في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

ويوم الجمعة، سيلتقي الهلال الاتحاد في كلاسيكو الدوري بالجولة الـ25 للدوي.

في حين سيخوض الاتحاد اللقاء دون مدافعه المصري أحمد حجازي، بعد طرده خلال مباراة الرائد بالدقيقة 37 من زمن المباراة.

في غضون ذلك، تواصلت هزائم الأهلي، حيث تلقت شباكه 4 أهداف من الفتح، السبت، وسجل هدفا شرفيا وحدًا خلال اللقاء.

ويحتل الأهلي المركز السابع، وتجمدت نقاطه عند 35 نقطة، في حين يقع الفتح في المركز التاسع ومعه 31 نقطة.