عقوبات جديدة على بلاتر وفالك بسبب خروقات لميثاق الأخلاق التابع للفيفا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تعرض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، السويسري جوزيف بلاتر، لحظر جديد مدته 6 سنوات و8 أشهر من ممارسة أي نشاطات تتعلق بالرياضة بعد ثبوت ارتكابه "خروقات عدة" لميثاق الأخلاق التابع للفيفا، حسبما أعلنت لجنة التابعة للفيفا الأربعاء.

ووجد الكيان القضائي المستقل بلاتر والأمين العام جيروم فالك، مدانين في عدد من القضايا.

وجاء في بيان اللجنة: "التحقيقات التي أجريت بحق بلاتر وفالك غطت اتهامات مختلفة، تتعلق بدفعات إضافية مرتبطة لمسؤولين بارزين في الفيفا، بمسابقات تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وتعديلات عدة وتمديد عقود الموظفين، إلى جانب سداد الفيفا تكاليف قانونية في قضية فالك".

وفرضت عقوبات على بلاتر وفالك تضمنت "حظرهما من جميع النشاطات المرتبطة بكرة القدم (الإدارية والرياضية أو غيرها) على المستويين المحلي والدولي لمدة 6 سنوات و8 أشهر"، وتم تغريمهما مبلغ مليون فرنك سويسري.

وأكد الفيفا أن الحظر الجديد سيدخل حيز التنفيذ عند انتهاء العقوبات السابقة المفروضة على المسؤولين عامي 2015 و2016، أي في 8 أكتوبر/تشرين أول من عام 2021 وبنفس اليوم من عام 2025 لفالك.