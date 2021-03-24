السفير الفرنسي في السعودية يعلق على استثمار بن مساعد في الرياضة ببلاده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحب السفير الفرنسي لدى السعودية، لودوفيك بوي، باستثمار الأمير عبدالله بن مساعد في ناد فرنسي، وذلك بعد أن استقبله بالرياض.

وكتب بوي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " سعدت باستقبال في دار فرنسا في الرياض سمو الأمير عبدالله بن مساعد الذي اشترى نادي كرة القدم الفرنسي لا بريشون في شاتورو"، حسب قوله.

وأضاف السفير الفرنسي قائلا: " ليصبح بذلك من ضمن مجموعة يونايتد وورلد تهاني الحارة على هذا الاستثمار في الرياضة الفرنسية!"، حسب قوله.

يذكر أن الأمير عبدالله بن مساعد استثمر في نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي ونجح بقيادته الموسم الماضي لتحقيق مركز في المنطقة الدافئة من الدوري الإنجليزي الممتاز.