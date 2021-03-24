دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أُثير الحديث في الآونة الأخيرة حول استدعاء لاعب نادي فولفسبورغ المعار إلى نادي سان باولي الألماني، المصري عمر مرموش، إلى قائمة المنتخب الأولمبي المصري، واعتبره البعض "محمد صلاج القادم"، فمن هو عمر مرموش؟

وُلد مرموش في مصر في 7 فبراير/شباط من عام 1999 ونشأ كرويا في نادي وادي دجلة قبل أن ينتقل إلى فريق فولفسبورغ الألماني ويلعب مع الفريق الرديف عام 2017، قبل أن يُصعد للفريق الأول عام 2020، ويذهب على سبيل الإعارة إلى سان باولي الناشط في دوري الدرجة الثانية الألماني.

قال اللاعب المصري في مقابلة أجراها مع الموقع الرسمي لناديه إن والديه يحملان الجنسية الكندية لأنهما عاشا في كندا لمدة 6 سنوات لكنه قضى طفولته كلها في مصر وأكد أنه "مصري 100%".

من جانبه، تحدث المدرب في نادي فولفسبورغ، إسلام شاهين، في مقابلة مع إحدى القنوات الرياضية المصرية عن مرموش، وأكد أنه تواصل مع المدير الرياضي للفريق والذي أكد له أن النادي يسعى لإعادة اللاعب المصري لصفوفه وأ، الفريق سعيد بالمستوى الذي يقدمه اللاعب المصري.

نجح مرموش في المساهمة بشكل كبير في إبعاد فريقه عن مناطق الهبطو مطلع العام الجاري ويحتل فريقه حاليا المركز الـ11 في الدوري وهو أحد المراكز الدافئة في سلم الترتيب.

ويحمل مرموش الرقم 22 مع فريقه ويلعب بقدمه اليمنى ويبلغ طوله 177 سم ولعب 13 مباراة مع فريقه هذا الموسم سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا وتحصل على وبلغت عدد دقائق لعبه 1021.