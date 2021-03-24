دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجه أمير عسير، تركي بن طلال، الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات النظامية في حق شاب علّق على مباراة بين ناديين رياضيين من المنطقة بما فيه إثارة للعصبية القبلية وإحالته إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة.

#بيان || وفق نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/2)وتاريخ 22/1/1435هـ، سمو أمير منطقة عسير، يوجه شرطة المنطقة باتخاذالإجراءات النظامية في حق شاب علّق على مباراة بين ناديين رياضيين من المنطقة بما فيه إثارة للعصبية القبلية وإحالته إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة. https://t.co/PlES1j7td4

جاء ذلك في بيان نشرته إمارة منطقة عسير على صفحتها بتويتر، وذكرت فيه: "نظرا لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام أحدهم بالتعليق أثناء مشاهدته لمباراة كرة قدم جرت بين ناديين من الأندية الرياضية في منطقة عسير، بما فيه إثارة للعصبية القبلية الممقوتة وإحياء لعبية الجاهلية، وحيث أن هذا الفعل مشين لا يتلاءم مع الهوية الرياضية في وطننا التي بنيت على أساس متين من الأخلاق.."

وتابعت أن هذا التصرف "لا يتلاءم مع الجهود المبذولة في هيئة تطوير عسير في دعم المناشط الاجتماعية والأندية الرياضية بما يحقق الدعم التنموي في المنطقة، من خلال مبادئ مجتمعية تدعو إلى الترابط ونبذ الخلاف وإصلاح القلوب والذي تعده هيئة تطوير عسير الرافد الأساسي لإصلاح الدروب وتوسيع التنمية وإرساء بيئة استثمارية مستقرة في المنطقة.."

وخلص البيان إلى أن أمير عسير وجه "باتخاذ الإجراءات الاستدلالية الأولية وفقا لأحكام النصوص ونظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ، بإحضار الشاب ومساءلته ومن ثم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى من قبلها بحكم الاختصاص.."