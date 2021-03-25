دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز منتخب قطر على منتخب لوكسمبورغ بهدف نظيف دون رد، مساء الأربعاء، في مستهل مشاركاته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022.

وسجل محمد مونتاري هدف الفوز للمنتخب القطري في الدقيقة "12" من الشوط الأول للمباراة التي لُعبت في ملعب ناجيردي بمدينة دبرسن المجرية.

وبشكل ودي، يلعب منتخب قطر في المجموعة الأولى التي تضم "البرتغال، أيرلندا، صربيا، أذربيجان".

ولن تؤثر نتائج مباريات المنتخب القطري على تصفيات المجموعة. وحجزت قطر مقعدها بالفعل في كأس العالم، كونها الدولة المضيفة للبطولة.

وتأتي مشاركة المنتخب القطري في التصفيات الأوروبية، بعد أن شارك في كوبا أمريكا عام 2019، ضمن استعداداته للمونديال.