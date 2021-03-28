بعد الصافرة.. من هما ميسي ورونالدو النسخة العربية ولماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، بصور قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو بينما يرمي شارة القيادة أثناء مغادرته الملعب بعد عدم احتساب هدف صحيح له في نهاية مباراة منتخب بلاده وصربيا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشهدت المباراة تقدم البرتغال بهدفين نظيفين قبل أن تعود صربيا وتسجل مثلهما لتصبح النتيجة 2-2 بين المنتخبين.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، نجح رونالدو بتسجيل هدف تجاوزت فيه الكرة بكاملها خط المرمى قبل أن يبعدها أحد المدافعين الصرب.

ولم يحتسب الحكم الهدف القاتل لرونالدو ما أثار غضب اللاعب البرتغالي الذي رمى شارة القيادة بينما كان يغادر الملعب.

وكتب النجم البرتغالي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بعد المباراة: "قيادة منتخب البرتغال من أهم دواعي الفخر والأفضلية في حياتي، أنا أعطي كل شيء لبلادي وسأواصل ذلك، هذا الأمر لن يتغير أبدا".

وتابع اللاعب البرتغال قائلا: "لكن هناك لحظات من الصعب التعامل معها، خصوصا عندما نشعر أن شعبا كاملا يتعرض للأذية، الرؤوس مرفوعة ولنواجه التحدي القادم، هيا يا برتغال"، حسب قوله.

وناقش العديد من المحللين والمتابعين لقطة رونالدو، وكتب الصحفي الأردني، محمد عواد، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن هذه اللقطة تُظهر مدى الضغط الذي يعيشه اللاعب البرتغالي بسبب متطلبات الجماهير التي تعامله وكأن عمره 28 عاما.