بعد 10 مواسم.. سيرجيو أغويرو يلوح مودعا مانشستر سيتي: ستبقون في قلبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن اللاعب الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، رحيله عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الإثنين، مؤكدا أن الرضا والفخر يعتريانه بينما يشد الرحال لخوض مغامرة جديدة.

وقال أغويرو في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام: "عندما تنتهي رحلة في حياة المرء تعلو الأحساسي، ويبقى شعورا الرضا والفخر في داخلي لأنني لعبت مع مانشستر سيتي لمدة 10 مواسم وهو أمر غير اعتيادي بالنسبة للاعب في محترف في هذا السن والزمن".

وتابع الهداف التاريخي للسيتي قائلا: "10 مواسم حملت إنجازات كبيرة، والتي أصبحت خلالها الهداف التاريخي وبنيت روابط متينة مع كل من يحب هذا النادي والناس الذين سيبقون دائما في قلبي".

وأضاف أغويرو في رسالة الوداع قائلا: "لقد انضممت إلى النادي في فترة إعادة بنائه عام 2011، وبتوجيهات الملاك ومساهمة العديد من اللاعبين حجزنا مكاننا بين أفضل أندية العالم".

وختم النجم الأرجنتيني قائلا: "ستبقى على الآخرين مهمة الحفاظ على هذا المركز المرموق، وبالنسبة لي سأواصل بذل قصارى جهدي للفوز بالمزيد من الألقاب وجلب المزيد من السعادة للمشجعين، وسأبدا مرحلة جديدة وتحديات جديدة وأنا جاهز لمواجهتها بنفس الشغف والمهنية التي التزمت بها لمواصلة المنافسة على المستوى العالي"، على حد تعبيره.