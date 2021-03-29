دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق محمد صلاح إنجازا تاريخيا الإثنين بعد أن أصبح ثاني هداف في تاريخ المنتخب المصري بعد وصوله إلى الهدف الدولي رقم 45 متفوقا على حسن الشاذلي.

وسجل صلاح هدفين في مرمى جزر القمر في المباراة التي حمعت الفريقين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي انتهت برباعية نظيفة.

وبهذين الهدفين وصل نجم نادي ليفربول إلى هدفه رقم 45 مع المنتخب المصري، حسبما أكد مصدر مطلع لـCNN متفوقا على الشاذلي بهدف وحيد.

واحتل صلاح المركز الثاني في قائمة ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب المصري مبتعدا بفارق 23 هدفا عن الهداف التاريخي حسام حسن.

وأمام جناح ليفربول فرصة لمعادلة رقم حسن إذ لا يزال أمامه عدد من السنوات في الملاعب قبل الاعتزال.

يذكر أن مصر كانت قد ضمنت الوصول إلى البطولة الأفريقية بعد التعادل مع كينيا في الجولة الماضية.