دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الرياضة السعودية عودة الجماهير (المحصنين) في مباراة المنتخب السعودية ضد نظيره الفلسطيني الثلاثاء بنسبة 40%.

ونشرت وزارة الرياضة السعودية عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "السماح بحضور الجماهير (المحصّنين) في مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين غداً الثلاثاء بنسبة 40% من سعة الملعب"، حسب قوله.

وتابعت الوزارة السعودية: "فيما ستكون عودة الجماهير للمباريات بذات النسبة اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية"، على حد تعبيره.

وتأتي عودة الجماهير بعد عام تقريبا على منع الحضور الجماهيري في الملاعب السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة.