مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد.. بين القبول والرفض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد اللاعب المصري محمد صلاح أنه لا يفكر بمواجهة مدافع ريال مدريد، سيرجيو راموس، عندما يلتقي الفريقان في ربع نهائي دوري الأبطال، وأشار إلى أنه قد يلعب يوما ما في إسبانيا.

وقال صلاح في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية عند سؤاله عن مواجهة راموس مجددا: "أصبحت تلك المباراة من الماضي لذلك فأنا لا أفكر بها، بل أفكر بالفريق، الكل يركز على فريقه والجميع يرغب بالفوز"، حسب قوله.

وحول مشاركته مع منتخب مصر في الألعاب الأولمبية (طوكيو 2021) قال اللاعب المصري: "مهما يحدث سيصل الجميع إلى اتفاق، بما في ذلك فريقي"، على حد تعبيره.

وعن علاقته بالمدرب الألماني، يروغن كلوب، قال اللاعب المصري: "إنها علاقة عادية بين مخترفين، يمكننا وصفها بهذا الشكل"، حسب قوله.

وامتدح اللاعب المصري مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، مشيرا إلى أنه كثير في مسيرته.

ولم يستبعد صلاح اللعب يوما في إسبانيا دون أن يحدد هوية النادي الذي يرغب بتمثيله في الدوري الإسباني.