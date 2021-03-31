دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توصلت الشركة التي تمثل مدينة نيوم في السعودية، إلى اتفاقية رعاية مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأكدت رئيسة قطاع الرياضة في شركة نيوم، جان باترسون، لـCNN أن من شان هذه الاتفاقية تمكين نيوم من تطوير قدرات الشباب السعودي على ممارسة كرة القدم مشيرة إلى أن الأهداف من هذا التعاون تتجاوز القيمة المادية له.

ورأت باترسون في حوار مع CNN أن أهمية هذه الاتفاقية مع الكيان الكروي الأكبر في القارة الصفراء تكمن في استفادة الشباب السعودي منها، إذ ستساهم في تطوير قدراتهم على ممارسة كرة القدم (اللعبة الشعبية الأولى في السعودية)، ما يتماشى مع جوهر مشروع مدينة نيوم كـ"مجتمع مبني على إلهام الابتكارات وتحقيق الإمكانات"، علاوة على أنها فرصة لـ" استقطاب ورعاية أفضل المواهب والعقول من مختلف أنحاء قارة آسيا"، على حد تعبيرها.

وتابعت رئيسة قطاع الرياضة في نيوم قائلة: "إننا نعمل من خلال هذه الشراكة مع رياضة يعشقها الكثير من السعوديين. وسوف توفر هذه الشراكة المزيد من الفرص للسعوديين للعب كرة القدم ومتابعة أحداثها عن قرب. كما سنقوم بإتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف أنحاء قارة آسيا للتفاعل مع نجومهم المفضلين في عالم كرة القدم"، حسب قولها.

وأضافت باترسون قائلة: " توفير البيئة المثلى لتنمية المواهب وتطويرها يمثل أولوية أساسية بالنسبة لنا، ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على استكشاف الفرص لدى الشباب وتحقيقها"، على حد تعبيرها.

وعما سيجنيه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من هذه الشراكة، أكدت رئيسة قطاع الرياضة في نيوم إن الاستثمارات التي ستضخها الشركة "ستُستحدم في دعم الشراكة مع الاتحاد الآسيوي و"تعزيز رياضة كرة القدم في جميع أنحاء قارة آسيا"، على حد قولها.

ولفتت باترسون إلى أن هذه الشراكة ستساعد على " ترسيخ مكانة نيوم كمركز رياضي إقليمي، وتعزيز النشاط البدني وإطلاق المبادرات الصحية لجميع السكان، في تحقيق طموح نيوم وسكانها، والأهداف التي وضعناها نصب أعيننا"، حسب قولها.

ولم تكشف رئيسة قطاع الرياضة في نيوم عن قيمة الصفقة بين الجانبين لكنها أجابت على سؤال حول الأمر قائلة: "لا تقتصر أهمية الشراكة بين نيوم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم في القيمة المادية بل تتعدى ذلك إلى التأكيد على القيمة الهائلة التي يضيفها الاتحاد الآسيوي إلى رياضة كرة القدم في مختلف أنحاء آسيا، وإلى أنها تمثل أيضاً فرصة فريدة لنيوم للمساهمة في نمو المملكة وازدهارها"، حسب قولها.