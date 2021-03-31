تتعلق بالحضور الجماهيري والتبديلات.. الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارات مهمة

.أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – صوتت اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإجماع على رفع الحد الموضوع سابقا والذي يسمح لـ30% فقط من الجماهير بحضور المباريات وحملت السلطات المحلية والدولية "مسوؤلية خاصة" عن اتخاذ القرار المناسب حسب الوضع الوبائي في الدولة.

ونشر الاتحاد الأوروبي بيانا قال فيه: "كل اتحاد من الاتحادات الـ55 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يواجه وضعا مختلفا بما يتعلق بمكافحة الجائحة، لم نعد نحتاج لمثل هذا القرار"، حسب قوله.

ورغم رفع الحظر إلا أن الجماهير الزائرة لا تزال ممنوعة من الحضور إلى الملاعب في البطولات التابعة للاتحاد الأوروبي وسيبقى هذا القرار ساريا حتى نهاية بطولة دوري أبطال أوروبا في مايو/أيار من عام 2021.

وصادقت اللجنة التنفيذية على تحديد تاريخ جديد لوضع نظام بطولات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي (دوري الأبطال والدوري الأوروبي) بعد عام 2024، على أن يُتخذ القرار في إبريل/نيسان من عام 2021.

وستشهد بطولة كأس أمم أوروبا القادمة السماح بـ5 تبديلات وكذلك الحال بالنسبة لدوري الأمم الأوروبية، وهو القرار الذي صدر لإعطاء فرصة للاعبين لاسترجاع لياقتهم بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.