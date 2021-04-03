دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي ليفربول بنظيره أرسنال، السبت، على أرضية ملعب "الإمارات" حيث يتواجه اللاعبان المصريان محمد صلاح ومحمد النني بعد مشاركتهما مع منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، نستعرض أرقام اللاعبين خلال الموسم الحالي وفقا لمنصة "InStat" للإحصاء.

محمد صلاح

لعب صلاح 42 مباراة خلال الموسم الحالي في كافة المسابقات حتى 3 إبريل/نيسان من عام 2021 وسجل 27 هدفا وصنع 4 أهداف.

وصل معدل جناح ليفربول من التمريرات المفتاحية في المباراة الواحدة إلى 1.74/0.76 في حين بلغ معدل تسديداته في المباراة الواحدة إلى 2.7 ومراوغاته 3.5 في المواجهة الواحدة.

ومقارنة بالموسم الماضي ارتفعت حصيلة أهداف صلاح بـ4 أهداف إذ كان قد سجل 23 هدفا في مجمل موسم 2019/2020 في حين يشهد الموسم الحالي تراجعا ملحوظا بعدد الأهداف التي صنعها إذ صنع الموسم الماضي 13 هدفا.

محمد النني

شارك لاعب خط الوسط في نادي أرسنال في 33 مباراة خلال الموسم الحالي سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

بلغ معدل التمريرات المفتاحية للنني في المباراة الواحدة 0.18/0.12 ووصل معدل تسديداته إلى 0.39، وفاز بـ52% من التحديات و48% من التحديات الهوائية وبلغت نسبة مراوغاته الناجحة 88% في حين وصلت نسبة تدخلاته الناجحة 46%.

ومقارنة بالموسم الماضي ارتفعت نسبة أهداف النني من 1 إلى 3، في حين قلت نسبة صناعته للأهداف من من 4 إلى 1.

مقارنة بين اللاعبين

وصل تقييم صلاح على المنصة إلى 333 مقابل 279 للنني، وبلغ معدل الدقائق التي لعبها النني 67 دقيقة في المباراة في حين بلغت نسبة مشاركة صلاح 87.