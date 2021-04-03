دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرضت المتسابقة الألمانية كلوديا هورتغن لحادث مروع في بدايات سباق "اكستريم إي"، السبت، المقام للمرة الأولى في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

ونجت كلوديا هورتغن من الحادث بأعجوبة خلال في الانطلاقة الافتتاحية لتصفيات "إكستريم إي". وانقلبت سيارة المتسابقة 5 مرات قبل أن تتوقف.

وغرد حساب سباق "اكستريم إي" في تويتر، ناشرًا مقطع فيديو للحظة وقوع الحادث. وقال الحساب إن كلوديا هورتغن، مُشيرًا إلى أن سيارتها تتمتع بهيكل قوي.

وتستمر منافسات السباق في صحراء العلا على مدار يومي 3 و4 أبريل نيسان.

وسباق العلا بالسعودية يعد أول مرحلة من بين مراحل "اكستريم إي" الخمسة خلال 2021.

وتقام ثاني مرحلة للسباق في السنغال (29 و30 مايو/أيار)، تليها غرينلاند (28 و29 أغسطس/آب)، ثم البرازيل (23 و24 أكتوبر/تشرين الأول)، والختام في الأرجنتين يومي 11 و12 ديسمبر/كانون الأول.

و"اكستريم إي" نوع جديد من السباقات، وتجرى منافساته في أكثر الأماكن تأثرًا بالتغيرات المناخية حول العالم، وذلك عبر سيارات الدفع الرباعي الكهربائية.