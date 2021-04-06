بعد غياب راموس.. فاران يوجه ضربة جديدة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة مدافعه الفرنسي، رفائيل فاران، بفيروس كورونا، ليغيب عن مواجهة ليفربول الإنجليزي الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ونشر الريال بيانا أكد فيه أن نتيجة فحص فيروس كورونا الخاصة بالمدافع الفرنسي جاءت إيجابية، وذلك بعد أن أُجري الفحص للاعبي الفريق قبل المواجهة.

وكان قد أعلن المدافع الإسباني وقائد الفريق، سيرجيو راموس، أنه تعرض لإصابة عضلية ستحرمه من المشاركة مع فريقه أمام ليفربول.

وسيجد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان نفسه أمام خيار البدء بالإسباني ناتشو فيرنانديز والبرازيلي إيدير ميليتاو في موقعة ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

يذكر أن الريال سيواجه ليفربول الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في تكرار لنهائي البطولة نفسها بنسخة عام 2018.